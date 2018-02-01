Мюнхенский несговор

С 16 по 18 февраля в Германии состоялся «мюнхенский Давос» – 54 Международная конференция по политике безопасности – один из важнейших в мире неформальных форумов. На ней обсуждаются актуальные политические проблемы, касающиеся баланса сил в международных отношениях, укрепления системы международного права и демократического миропорядка. Мероприятие было основано немецким издателем Эвальдом фон Кляйстом в 1962 году как реакция на глобальную угрозу, создавшуюся в результате Карибского кризиса. Первая конференция прошла в 1963 году в Мюнхене как неформальная встреча представителей оборонных ведомств стран – членов НАТО для обсуждения проблем трансатлантического партнерства. Со временем географический охват конференции значительно увеличился за счет стран СНГ, России, Балтии, Центральной и Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Южной Азии, Ближнего Востока. В настоящее время Мюнхенская конференция по безопасности – международный дискуссионный форум, собирающий политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран (участников НАТО и Евросоюза, а также государств, играющих важную роль на мировой арене – России, Китая, Японии, Индии и других). На этот раз форум получился гораздо менее представительным: не было многих заявленных глав государств и даже премьер-министров. Все они, очевидно, были заняты своими внутренними проблемами.

Главные геополитические расклады на 2018 г.

Какие геополитические выводы можно сделать по итогам этой конференции? На глазах гибнет неолиберальный миропорядок, созданный после II мировой войны. Каждый из ключевых игроков мировой политики старается занять свое место в пищевой цепи нового постглобалистического мира. Европейская североатлантическая солидарность трещит по швам. Европа и Америка на ножах. Единого коллективного Запада уже не существует. Идет становление нового миропорядка – бесполярного мира, где не будет привилегированных центров силы, способных навязать другим центрам силы свою волю. Таких центров силы будет много (кластеризация): будет война всех против всех. Поэтому ООН и международные организации не срабатывают, и их роль будет постепенно сходить на нет. Поэтому в этой ситуации все страны хотят защитить себя путем максимального наращивания своих вооружений, т.к. в новом мире будут уважать только силу. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в своем выступлении на конференции сравнил европейцев с травоядными среди хищников. Он подразумевал, что США давит на Европу с целью усилить антирусский вектор политики, чтобы она усиливала санкции против России, которые невыгодны самой Европе. Это выходит боком Европе и выливается ей в копеечку, что, по сути, заставляет Европу оплачивать антироссийскую политику США. США открыто раскалывают ЕС. Это вызывает скрытый бунт старой Европы. А.Меркель уже открытым текстом сказала, что «мы будем строить Северный поток», к сильному раздражению США. Экономические интересы национального государства Германия для Меркель гораздо «ближе к телу», чем европейская солидарность с союзниками по НАТО. Даже желание Германии рассматривать план России по миротворцам в Донбассе натолкнулся на негодование США, у которых есть свой так называемый план Расмуссена.

Изоляционизм США

Мировое экспертное сообщество поторопилось объявить, что США утратили статус единственной сверхдержавы и добровольно отказываются от роли мирового жандарма на планете. Такую иллюзию создавал Трамп своими заявлениями, когда только стал президентом.

Со всей очевидностью можно утверждать, что США не собираются оставлять мировое лидерство, они хотят лишь пожертвовать обязательствами. Сегодня США смело разрывают все существующие договоренности и союзы, строя как бы «град на холме», изолируя себя тем самым от внешнего мира и его глобальных проблем, защищая свой рынок от чужих товаров. Трамп занялся накопившимися внутренними проблемами – он строит «Великую Америку опять», оставляя для себя свободу рук в мировой экономике. Доктрина безопасности Президента США Д.Трампа предполагает очень жесткие условия существования Европы. Ее озвучил Герберт Макмастер, помощник Трампа по национальной безопасности, в своем выступлении на Мюнхенской конференции. США, с его точки зрения, ангельская сила мирового добра без единого пятна на своей репутации. США – единственный защитник демократических ценностей Западной цивилизации. Он заявил, что Запад в осаде, и он должен сплотиться и противостоять всем тем, кто хоть чуть-чуть с ним не согласен. Это так называемые страны-ревизионисты (те, кто пересматривают мировой порядок): Китай, Россия, Иран и Северная Корея. Их США рассматривают как главную угрозу своей безопасности и всеобщему миру на планете. «Ревизионисты» подрывают геополитическую позицию Запада, коварно применяя силу исподтишка, как например российские хакеры, которые якобы вмешивались в предвыборную президентскую компанию в США. Общий контрапункт американской позиции: «Россия – мировая угроза, которая дестабилизирует все мировое устройство». Если Меркель высказала на прошлой конференции в 2017 г.: «У нас есть разногласия с Россией, но мы будем прилагать все необходимые усилия, чтобы наладить с ней хорошие отношения», то для США вообще не стоит вопрос выстраивать отношения с Россией: РФ – это глобальное, абсолютное зло и никакого диалога с ней в принципе быть не может. Россия либо изменится, либо Запад уберет ее с игровой доски. Об этом в резкой форме заявили американские и подпевающие им польские и английские спикеры на конференции. Из-за своего конфликта с Израилем, из-за Холокоста и скандального закона Польша рада стараться переключить внимание мировой общественности на так называемую российскую угрозу, заявляя, что завтра русские танки будут в Варшаве и в Прибалтике. Тереза Мэй просто билась в антироссийской истерике – только США смогут выступить поддержкой Великобритании после Brexit'а. Можно охарактеризовать это как «риторика войны». Напомним, что именно в Мюнхене с подписания известного пакта Молотова-Риббентропа, который вошел в историю как «Мюнхенский сговор», началась по сути Вторая мировая война. Сегодня мы смело можем говорить о «Мюнхенском Несговоре», который и не мог состояться, так как Третья мировая война уже началась, если верить Папе Римскому Франциску, заявившему это еще в 2014 году во время участия в церемониях, посвященных 100-летию начала Первой мировой войны. Разломы в коллективной безопасности стали видны отчетливо: такой огромнейший разрыв в понимании ситуации у участников конференции не проявлялся уже давно. Зашкаливает уровень недоверия и взаимного раздражения.

С другой стороны, НАТО – могущественнейший альянс в мире и на его долю приходится 80% военных расходов всего мира. Как «страны-изгои» могут бросить ему вызов? Это искусственное нагнетание антироссийской истерии и явное преувеличение российской угрозы – часть плана США по переустройству и кластеризации мира. Главным ревизионистом, по сути, является сам Дональд Трамп и его политика антиглобализма.

Колоссальный провал украинской дипломатии

Заседание так называемого Нормандского формата так и не состоялось. Не приехал Министр иностранных дел Франции. Это отражает кризис идей, ни у кого нет новых идей о том, как и куда двигаться дальше, а ведь ради этого дипломаты собираются на такие саммиты, и это очень плохой сигнал всем. Это означает также, что с нынешней украинской властью, которая все больше загоняет себя в международную изоляцию, никто не хочет больше иметь дело. Европа больше не хочет быть прикрытием для антироссийской политики на Украине. Всем надоело слушать одно и то же из уст Президента Украины: «Россия – агрессор» и «дайте денег». На этот раз Президент Порошенко выступил с речью на панельной дискуссии 16 февраля. Выступление длилось менее 15 минут в полупустом зале, а основные тезисы свелись, как обычно, к "Мордору". В частности, президент заявил, что «начатая Россией гибридная война постепенно превращается в полноценную мировую гибридную войну». Но «Мы не будем побеждать Россию, мы превзойдем ее», -цитирует Порошенко Бенджамина Дизраэли. Он также высказался против проведения в Крыму выборов российского президента и восстановления полномочий России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). «Северный поток-2» Порошенко назвал «политической и энергетической экспансией» Москвы и проектом, который «не имеет ничего общего с экономическими интересами». Также он обвинил Россию в попытках «разрушить демократию» и заявил, что российский флаг «не должен развеваться где-либо». Президент Украины ни слова не сказал о том, что намерена предпринимать Украина. Президент расписался в том, что Украина даже не намерена восстанавливать свой собственный суверенитет над Донбассом – ей его должны принести на блюдечке с голубой каемочкой миротворцы ООН. Смысл провальной речи Петра Порошенко, которую, по мнению обозревателя Василия Стоякина, можно сравнить с «Фултонской речью» Черчилля 1946 г., давшей старт «холодной войне», таков: «в 2007 году в Мюнхене российский президент провозгласил войну цивилизованному миру». Тогда Путин как раз и предупреждал о том же, о чем сейчас говорит Порошенко – грядет дестабилизация («гибридная война»), причем она является следствием безответственной политики Запада и надо что-то делать…

С нашей же точки зрения следует понимать, что никаких неразрешимых противоречий между Западным Миром и Россией нет. Так или иначе, но они договорятся (совершенно неважно – как и о чем). Просто подобные заявления нашего президента исключают для них возможность договориться иначе, чем за счет Украины», – написал в своем facebook В.Стоякин.