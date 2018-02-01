Майдан: десакрализация Мифа

Какой уж год мы бродим по пустыне,

А апельсинов нету и в помине.

Тем временем уж скоро пятый год,

С тех пор как мы отправились в поход!

по мотивам пьесы Леонида Филатова "Любовь к трем апельсинам"

«Наблюдая попытки текущей власти построить самоидентификацию обязательно на мертвых и обязательно на проигравших, поняла: их национальная идея – вечное поражение в вечной войне с вечной Россией в вечно-застывшем прошлом. Реальность и настоящее в этой картине мира табуированы, а будущего в ней вообще не может существовать, потому что вектор времени направлен в прошлое. А Минск, миротворцы и мир – это угроза из вражеской для них вселенной, это как новость о том, что Земля круглая, это опасно!», – пишет в своем facebook директор консалтинговой компании «Партия власти» Елена Дьяченко

18-20 февраля исполняется четыре года трагическим событиям на Майдане Независимости в г. Киеве, вошедшем в новейшую историю как Революция Достоинства. В статье с научной позиции социальной антропологии представлена попытка разобраться с тем, что мы получили за последние четыре года после Майдана.

Сакральная социология

В социальной антропологии и социологии религий Эмиля Дюркгейма принято делить мир на Профанный (обыденный) и Сакральный (священный). Профанный мир – это наша повседневная действительность в социуме. Современный социум построен на конкуренции и ненависти, войны всех против всех. Профанный мир построен на принципах социал-дарвинистских джунглей капитализма и нуждается в «идеальной общности», стягивающей в целое социальную структуру.

Идеальная общность – группа повышенной солидарности и сплоченности, конструируется через сакрализацию, которая невозможна без сакрального жертвоприношения. В идеальной общности нет иерархии ролей и статусов, как в социальной структуре. Идеальная общность формируется вокруг Тотема, или Сакрального Объекта (Бога, или, например, священного животного в примитивных обществах, в широком смысле тотем – это все то, чему поклоняются).

Перед лицом Тотема все равны по закону сопричастности, ты и я в специальном ритуале причастились Тотему, теперь мы оба причастны, а, значит, сопричастны, мы – члены одной общины. Идеальная общность локализована в пространстве поклонения Тотему – покровителю и основателю племени, например, в храме или капище.

С понедельника по пятницу мы в социальной структуре занимаем определенное место: я, например, дворник, а ты – директор и у нас – классовая ненависть, но в воскресенье – мы сидим на одной скамейке на богослужении, и здесь мы – братья (на примере христианства).

Религия интегрирует социальную структуру, т.е. создает идеальную общность. Так, Христос умер за нас однажды, и во время литургии каждый может мистически причаститься Телу и Крови Господа нашего Иисуса Христа в таинстве причащения.

Жертвоприношения сегодня

А как быть, если общество хотят построить не на христианских ценностях братства и любви, а на принципах духовного порабощения? Тогда идеальную общность конструируют искусственно через специально созданные технологии языческих по сути жертвоприношений в так называемых революциях и войнах Нового времени. Эти технологии были разработаны в недрах тайных обществ и были применены на последнем Майдане.

Майдан 2014 г. и его жертвы были сакрализированы действующей властью. То есть, сделаны объектом поклонения своеобразного квазирелигиозного культа. Первым этапом сакрализации была тотемизация, т.е. освящение данной жертвы. Окропив себя кровью Небесной сотни как священного жертвоприношения, постмайданная власть посчитала себя полностью «очищенной» от всяческих грехов и бросилась «во все тяжкие», соревнуясь с предыдущей властью в том, «кто больше украл».

Тотемом теперь становится та националистическая мифология, точнее тоталитарная утопия, которая теперь становится государственной идеологией постмайданной Украины.

Второй этап сакрализации – превращение Тотема в Табу, т.е. запретный для профанного употребления объект. Этим власть создала каменные бастионы спиралей молчания, выведя эти табуированные темы из-под ударов всякой критики и сделав свои преступления запрещенными для свободного публичного обсуждения, чтобы люди даже боялись думать об этом. «Политика страха», новый квазирелигиозный культ Майдана, в основе которого лежит интенсивное переживание таинственного и устрашающего «высшего» присутствия, ужас, как перед враждебными духами природы. Все это отбрасывает нас далеко в прошлое, в архаические эпохи, для которых были характерны примитивные формы магического мышления.

Этот культ опирается на чудовищно языческий по своему характеру пантеон этнических идолов, а также новых героев и мучеников – святых их нового миропорядка. Но только ничего нового в этом нет. Каждая революция создавала свой квазирелигиозный культ. Вспомним пантеон советских мучеников – Павка Корчагин (в детстве я посетил посвященный ему огромный пантеон на его Родине), 26 бакинских комиссаров, молодогвардейцы Краснодона, товарищ Камо (С.Тер-Петросян) и т.д. Декоммунизация поэтому и понадобилась этой власти – чтобы очистить сознание людей от старого магического мировоззрения, навязав СВОЙ националистический NOVUM ORDUM SECLORUM.

Идеологическая борьба принимает острую форму духовной войны только в ключевые этапы Мировой Истории, когда ставится под угрозу само существование той или иной Цивилизации.

Ритуализация (слепая вера в определенные действия, наделенные магическим значением, как правило, сопровождающаяся участием в коллективных церемониях и т.д.) и фетишизм (слепое поклонение коллективным представлениям, которое выхолащивает их изначальный смысл). Отсюда вера во всемогущество коллективных мероприятий, магических по своей природе ритуалов, создающих массовое единодействие, единочувствование, единомыслие. С точки зрения магического мышления оно способно генерировать магические чудеса.

На фетишизацию и ритуализм также опирается и постмайданная пропаганда для создания своего набора мифологем, идеологем и пропагандем – инструментов откровенного оболванивания «необизнанних» масс и затыкания ртов. Пропаганда формирует формы коллективного «мышления» (точнее, «эмоционирования»), которое растворяет сознание индивида в чувственно-образном, коллективно-мифологическом восприятии мира. Сознание пересичного украинца теперь жестко загнанно в систему тотема и табу, которым подчинены теперь все сферы его жизни. Индивид смотрит на реальность сквозь фильтр ТВ-картинок, всемогущего общественного мнения, смысловых стереотипов и массовых ритуалов, т.е. матрицы общественной мифологии. Это главные орудия блокирования здравого смысла как такового, способного адекватно описывать существующее положение дел за окном. Но это как раз и опаснее всего для этого нового культа. Его задача – создать свою, параллельную реальность наподобие тех, которые видны в манипуляторы, надеваемые на голову для участия в виртуальной компьютерной игре. Интеллектуальная самодостаточность, основанная на индивидуальном мышлении, полностью исключается. Любая попытка самостоятельно мыслить и понимать автоматически противопоставляет индивида Тотему и делает нарушителем Табу. В таком сообществе самостоятельное мышление приравнивается к преступлению и строго карается, т.к. ставит под сомнение абсолютность Тотема и целесообразность Табу. Понятийное критическое мышление, оперирующее причинно-следственными связями, несовместимо со всей этой мифо-тотемной архаикой, т.к. просто разрушает ее.

Критическое мышление в современном украинском обществе последовательно подавляется и вытесняется как чуждое, предательское, вражеское, заменяется фетишами, магическими формами мышления, вытекающими их них символическими коллективно-ритуальными действиями. Фетишизм и ритуалистика – способы воздействия магического мышления на «реальность», отсюда массовые факельные шествия, коллективные скакания на майданах, непрерывно звучащие лозунги и речевки, обереги, флаги и другой архаический символизм, маркирующий принадлежность к сложной идеологически окрашенной символической системе групповой принадлежности. Все это – главные факторы идентичности адепта этого нового культа и свидетельство его социальной значимости, что он послушный винтик в этом сложном механизме оболванивания и самооглупления.

Миф не связан с реальностью и не отсылает к фактам и знаниям, но при этом «объясняет» все, вернее дает простые ответы на непростые вопросы. Миф – абсолютный и универсальный «объяснитель», как и в любой архаичной мифокультуре. Эта новая мифокультура утопична и тоталитарна по своей природе. Она сопровождается очернением, шельмованием, демонизацией любых информационных альтернатив, способных дать человеку пищу для создания индивидуальной картины мира и самостоятельных выводов.

Десакрализация Главного Мифа

Офшорные скандалы осени 2016 г. и «пленки» Александра Онищенко поколебали веру миллионов в этот новый культ, но он выстоял. Но в ноябре 2017 г. вышел документальный фильм «Украина. Скрытые истины» итальянского режиссера Джиана Микалессина. В фильме несколько граждан Грузии утверждают, что они были теми снайперами, которые расстреливали солдат «Беркута» и майдановцев. Эти и многие другие обстоятельства размывают канонизированный в умах миллионов миф Майдана, опуская его с заоблачных высот Священного, тотемического, обратно в «грязь» Профанного, банальную борьбу за власть и установления националистической диктатуры для узурпации власти.

Но главную брешь в информационной монополии на эту тему пробил, конечно, Саакашвили и его команда (несомненно, по указке из Госдепа США) своими пламенными обвинениями в адрес нынешней власти. Они разрушили табу, вырвавшись тем самым из глухой спирали молчания, десакрализовав не только Главный Миф, но и саму постмайданную власть, держащуюся на этом Мифе. В результате этого Тотем потерял главное свойство сакральности – таинственность. То, что открыто, более не может вызывать ужаса у обывателя.

Вперед в прошлое!

Первобытность – это не только прошлое. То, что мы сейчас наблюдаем в нашей стране, дорогой читатель, это – масштабная, цивилизационная катастрофа. Галопирующая гибель государства, финансово-экономической системы, культуры, науки и пр. редуцируют массовое сознание к его изначальным, архаическим формам, полному одичанию. Именно поэтому нынешнее украинское общество непрерывно апеллирует к прошлому, стремясь объективировать в практической жизни мифологические представления о предыдущем, а значит, с их точки зрения, «правильном» образе жизни и традициям, подчиняя все неким сакральным, канонизированным представлениям о мире, человеке и отношениях между людьми. По своей сути так называемое украинское национальное возрождение – это попытка возвращения к архаике, точнее, целенаправленное редуцирование современного общественного сознания к максимально примитивным формам, сведение его в принудительном порядке к идеологемам о единственно правильном прошлом – золотому веку, даже если этого золотого прошлого никогда не существовало! Разрушение сложных форм мышления и научных представлений о мире сопровождается экспансией алогичного, образно-чувственного восприятия реальности, присущего первобытным культурам. Вот итог четырех лет прошедших после Майдана. Не придется ли нам краснеть перед своими потомками за них?