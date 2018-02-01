Растяжка: в Мюнхене – «зов миротворцев», в Киеве – погромы. Куда перебежчикам податься?

«Co zanadto, to nie zdrowo», – подсказывает народная мудрость поляков. Увы, порой это игнорируют даже VIP-политики, обрекая на провал немало потуг. Так, недавний вояж П. Порошенко на Мюнхенскую конференцию по безопасности (MSC) добавил тревог его команде не меньше, чем новогодний тур на Мальдивы.

Перебор с «миротворчествов»

В последний день вояжа в Мюнхен журналисты подметили: киевский гость чуть «перебрал» с приемом алкоголя. Видеозапись момента его выхода из лифта навеселе и в сопровождении досадующего В. Пинчука опубликовала в Facebook журналистка С. Кошкина, дополняя прежние очерки о главном бенефициаре «евромайдана».

Более существенна для Порошенко, как дипломата, неудача найти на MSC поддержку заявленного проекта – ввести в Украину ограниченный контингент иностранных «миротворцев». Эта приписываемая советнику Расмуссену тема не стала там – «топовой»: западных политиков больше тревожат угрозы странам НАТО и три ТВД в Азии (Сирия, Персидский залив, Корея). А зазыву миротворцев в Донбасс вредил и эпатажный (в полупустом зале) спич главы украинской делегациив первый день конференции. Он вещал – на чистом English, но бравируя призывами «давить на Путина» и не позволять где-либо показывать флаг РФ, что заведомо отвращает от переговоров россиян, без чего мало толку обсуждать подобное, кроме случая, когда цель речей – «самореклама».

Подозрения в рекламном назначении той речи усилил показ «вещдока»: на сей раз Порошенко показал продырявленный флаг ЕС, уверяя, что тот реял на передовых позициях ВСУ под Авдеевкой («над форпостом Европы»). Но европолитиков коробит, что некто использует без спроса их флаг, а самих – норовит дразнить неновым трюком. Не зря на президентском сайте цитату речи о «щите и мече Европы» не стали иллюстрировать сценой с пробитым еврофлагом. «Обнулили» потуги П. Порошенко наMSC не лишка выпитых виски, а фатальный итог – утрата доверия к его словесам и лицедейству.

Большинство участников MSC искали деловые контакты и знакомились с более авторитетным источником мнений – докладом «К краю – и Назад?», где аналитики остерегают от усиления конфронтации. Затеи «разморозить» тем или иным способом войну в Донбассе или направить туда «миротворцами» войска НАТО – находит мало сторонников в ЕС. Еще меньше – желающих прямого военного конфликта с РФ. Ведь в докладе указаны не только изъяны в обороне альянса, но и новая растущая беда: не во всех странах, недавно включенных в НАТО, народ хочет защищать западных «союзников», а кое-где более уважают не Меркель и Трампа, а… Путина. И лидеры ЕС не хотят углубить эти политические различия, шокируя публику, как Порошенко.

Не стало секретом на MSC и то, что «план Расмуссена» – это частичный пересказ (сродни плагиату) аналитической статьи американского эксперта из Колумбийского университета Ричарда Гоуана. Он свел общие условия применения миротворцев без дискриминации сепаратистов ЛДНР, как обещает Порошенко. Не зря у последнего стал «советником» (за чей-то счет) известный датский политик, плохо знающий управление вооруженными силами (не имея военного образования), зато уличенный в обмане домыслами из «Иракского досье» и в других эпизодах. А как известно: «С кем поведешься…». Тем не менее, это дало повод усыпать страницу Порошенко в Facebook лестными приписками:

На MSC «миротворческий» демарш Порошенко был заведомо не в тренде, зато PR-щики засняли (за казенный счет) для показа украинцам сцены, где их клиент – и «заявляет инициативу», и вопреки критике за потакание коррупции, остался – «рукопожатым»: изловчился напористо тиснуть руку даже осторожной британской леди Т. Мэй (перехваченной в коридоре).

Порошенко сказал – парни сделали погром

После мюнхенскогоспича Порошенко, будто следуя наказу, 17 февраля «экстремальные активисты» группировки С14 учинили в Киеве погром здания «Россотрудничества». Сотни скрывавших лица молодых парней ворвались в помещение и около часа его удерживали, сорвав репетицию в детской театральной студии и захватив флаг РФ, который потоптали ногами, а вечером демонстративно сожгли. Полиция им не мешала, официальные лица не осуждали.

Тот демарш не сильно взволновал общественность, видевшую в последние годы подобное не раз, зато в СМИ репортажи о нем отвлекали и от событий в Мюнхене, и от хода подготовки противниками Порошенко протестного марша в Киеве. И 18 февраля его провели, громя лозунгами авторитет президента, веселившегося в тот час в Мюнхене.

И опять перехват внимания публики провели «экстремалы»: руководимое профессиональным партийцем-националистом Н. Коханивским парамилитарное (что запрещено Конституцией) НГО «ОУН» начало в 15:00 собственный марш «Смерть России!», пообещав новый флэшмоб у здания «Россотрудничества». Там привычно побили окна и метали куриные яйца (в Украине же нет голодных?), но репортерам вандалы показали более зрелищное: погромы помещений «Альфа-банка», «Сбербанка» и офиса Р. Ахметова. Совершить это удалось без помех полиции – скоро и почти безопасно. Хотя мог случиться несчастный случай из-за курьезной ошибки одного из погромщиков: пробив ногой стекло, он не смог ее сразу вытащить и замер в пикантной позе (будь внутри противник, легко бы удержал нападавшего).

Фото той не постановочной сцены охотно тиражировали не только СМИ, предупреждая о «нездравости» чрезмерных буйств. А на FB-странице активистов С14 выложили видеозапись инцидента – еще более трагикомичного.

Тем не менее, представители «ОУН» стяжали славу: их деяния отмечены в оперативном отчете мониторинговой миссии ОБСЕ. После того заместителю главы Администрации Президента Украины К. Елисееву пришлось заявить в эфире «Радио Свобода» легкое осуждение «неприемлемых» актов вандализма.

Партийцы – в шоке от дум о грядущем

Умных – акции 17-18 февраля побудили задуматься: что (кого) отдадут на погром в следующие разы? Ведь неохраняемых объектов РФ в Киеве мало, а начавшаяся де-факто предвыборная кампания обещает быть долгой и шокирующей. А в прицел общественного внимания и критики угодит «команда Порошенко» (которой ныне доверяют меньше, чем Януковичу в начале «евромайдана»). Подвести их может и избыток красноречия их лидера на готовящемся допросе в судебном заседании по делу «госизмены» экс-президента. И предчувствия тревожат не только умудренного Пинчука, но и менее опытных членов клана-партии «БПП». Так, скорректировал речи известный партиец А. Гончаренко: менее яро он обеляет политику нынешнего босса и приветливей стал к оппонентам БПП, озаботившись падением рейтингов…

Схожи эти перемены тона с началом метаний в 2013 году. Ведь любой проныра знает старинный британский рецепт: сохрани контакты с рядом политсил и «разложи яйца в разные корзины». Хорошо информированный политик пока лавирует, подпитывая известность безопасным обличением изгоя Саакашвили.

Но, кто не хочет опоздать, уже ищут варианты, в чью партию перейти, когда рейтинг БПП сникнет так, что проходные места в его выборном списке вместят лишь самых необходимых главе блока лиц. К тому – идет: так, журналист Дубинский афиширует новые улики лукавства Порошенко: тот не только говорит по-русски, когда выпьет, но и утаивал владение еще двумя заводиками в РФ. А разоблачитель не дремал и теперь грозит:

«Чтобы спрятать факт владения этими активами, Порошенко перепродал их на оффшор Chartomena. Однако мы легко докажем, что этот оффшор входит в группу Укрпроминвест и является одним из "центровых" в цепочке оффшорных компаний Порошенко».

Придется поторопиться, определяясь – куда и почем: опоздавшим грозит (как незадачливому бойцу от «ОУН») «растяжка» отвержения и радикалами «партии войны», и сторонниками нормального мира: без гробов с фронтов, погромов в городах, помех международной торговле, обманов на конференциях...