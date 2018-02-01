Время светлой печали

Мы вступили в Великий пост. Для христиан этот период – особый! В том числе и по внешним проявлениям.

Например, даже редко посещающий богослужения человек заметит, войдя в храм, что все храмовые и священнические облачения – черного цвета, разноцветные лампады исчезли, их место заняли синие и фиолетовые. Сами великопостные богослужения глубоко символичны и отличаются от повседневных.Знакомое течение службы православный христианин встретит в храме лишь в субботние, воскресные и праздничные дни.

Первая седмица поста по православной традиции – время особо усердной молитвы. В течение каждой службы многократно читается покаянная молитва преподобного Ефрема Сирина, во время которой совершаются земные поклоны. Она читается на протяжении всего Великого поста.На храмовых богослужениях в понедельник, вторник, среду и четверг на Великом повечерии читается по частям Великий покаянный канон – произведение гениального византийского гимнографа святителя Андрея Критского (VIII в.). В среду, 21 февраля вспоминается пострадавший во времена правления Ликиния великомученик Феодор Стратилат – небесный покровитель православного воинства. В субботу – память Феодора Тирона, освящение колива «о здравии». Этот праздник переходящий, память Феодора Тирона всегда празднуется в субботу первой седмицы Великого поста.

В воскресенье, 25 февраля – еще один праздник – ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ.

В храме святой мученицы Татианы при Национальном университете «Одесская юридическая академия» чтение Великого канона начинается в 17 часов в понедельник, вторник, среду и четверг. В среду и пятницу – литургия преждеосвященных даров. В пятницу по окончании литургии, примерно в 12.30 будет служиться молебен вмч. Феодору Тирону и освящаться коливо. В субботу и воскресенье – литургия.

Чудо святого Феодора Тирона

Согласно житию, Феодор был воином, служил в городе Амасии в Понтийской области Малой Азии. В 306 году, во время проводимой по указанию императора Галерия кампании по принуждению христиан к принесению жертв языческим богам, Феодор отказался от требования своего военачальника принести жертвы, за что и был подвергнут жесточайшим и продолжительным мучениям. Святого морили голодом, били, строгали железными крюками, но Феодор оставался непреклонен. Разгневанный мучитель приказал сжечь его. За перенесенные ради веры мучения Господь сподобил его даров в вечной жизни.

Через 50 лет после кончины святого Феодора император Юлиан Отступник (361-363 гг.), желая осквернить христианский Великий пост, приказал Константинопольскому епарху (градоначальнику) каждый день в течение первой недели поста тайно кропить кровью идольских жертв съестные припасы, продаваемые на рынках. Святой Феодор в ночном видении явился Константинопольскому архиепископу Евдоксию и велел ему объявить христианам, чтобы они не покупали на рынках оскверненные припасы, и употребляли в пищу коливо (кутью), т. е. вареную пшеницу с медом. В память этого события Православная церковь до сих пор ежегодно отмечает память великомученика Феодора Тирона в первую субботу Великого поста. Накануне в пятницу служится молебен святому Феодору Тирону и благословляется кутья.Молитвенный канон святому составлен Иоанном Дамаскиным. До перенесения в Венецию мощей евангелиста Марка покровителем этого города считался Феодор Тирон.

В среду и пятницу – литургия преждеосвященных даров, в пятницу по окончании литургии – молебен вмч. Феодору Тирону и освящение колива.

Седмицы Великого поста

Каждая неделя поста (по – церковному «седмица») посвящена определенному лицу или событию из истории Вселенского православия.

Неделя 1–я Великого поста (первый воскресный день поста) – Торжество Православия. Церковь вспоминает окончательную победу православного вероучения над ересью иконоборцев (боровшихся с почитанием святых икон) в 843 году. В храмах после Божественной литургии совершается особый чин Торжества Православия.

В России чин Торжества Православия был утвержден в ХIV-м веке. Чин содержал в себе чтение Символа веры, произнесение анафемы и провозглашение вечной памяти всем защитникам Православия.

Вторая седмица Великого поста – неделя святителя Григория Паламы и Собор всех преподобных отцев Киево-Печерских.

Третья седмица Великого поста – неделя Крестопоклонная. Накануне вечером вынос Креста Господня и поклонение Ему, выпечка крестов.

Четвертая седмица Великого поста – неделя преподобного Иоанна Лествичника.

На пятой седмице Великого поста утреня четверга (обычно совершается в храмах в среду вечером) именуется "стоянием Марии Египетской". На этой службе полностью прочитывается Великий покаянный канон святителя Андрея Критского, а также читается житие преподобной Марии Египетской – великой грешницы, чудесно обратившейся к Богу и проведшей остаток жизни в подвиге покаяния.

Суббота пятой седмицы – Суббота акафиста. На утрени совершается особое молебное пение, восхваляющее Пресвятую Богородицу – Акафист.

В Неделю пятую Великого поста (пятый воскресный день поста) церковь совершает память преподобной Марии Египетской.

Шестая седмица Великого поста завершается Лазаревой субботой ивеликим двунадесятым праздником Входа Господня в Иерусалим – Вербное воскресенье.

Праздник отмечается в воскресный день за неделю до празднования Светлого Христова Воскресения, в память о торжественном Входе Господа Иисуса Христа в Иерусалим накануне Его Крестных страданий.

Страстная седмица. В это время мы воспоминаем события последних дней земной жизни Спасителя, Его Крестную смерть, готовясь стать сопричастниками великой радости Светлого Христова Воскресения.

Вторая, третья и четвертая субботы Великого поста – дни особого поминовения усопших, именуемые «Родительскими субботами».

Что и как едим?

В 1-ую седмицу Великого поста с понедельника по пятницу включительно – сухоядение, сырая пища даже без растительного масла. В первые два дня первой постной недели установлена высшая степень поста – в эти дни вообще предписывается максимальное воздержание от пищи. Далее рекомендуется воздержание и умеренность в еде. Мирянам разрешается есть вареную пищу, в виде исключения разрешается растительное масло. Можно употреблять домашние заготовки, салаты из овощей и фруктов без растительного масла, постные супы и т. д. В дни, когда постом предусмотрено сухоядение, можно готовить салаты из сырых овощей, квашеной капусты и соленых огурцов, которые заправляются не маслом, а различными салатными заправками на уксусной основе либо лимонным соком. Можно также добавлять орехи и изюм. Фруктовые салаты можно заправить медом. В субботу и воскресенье разрешается употребление в пищу постного масла и вина.

Постимся постом приятным

Да, после недельного воздержания даже простая пища, например, печеная картошечка да с постным маслицем да с квашенойкапусткой, смешанной с зеленым лучком кажется необыкновенно вкусной, особенно если запить это все томатным соком с кусочком черного хлебушка. Это – одно из проявлений пользы поста – когда мы не пресыщены кулинарными, зрелищными и другими впечатлениями, мы научаемся находить удовольствие в вещах, казавшихся прежде обыденными.

Однако некоторое кулинарное разнообразие еще никому не повредило.

Сегодня мы предлагаем вниманию наших читателей рецепт простого, сытного и вкусного блюда, которое распространено на востоке – это хумус.

Хумус готовится из нута, который пюрируется вручную или с помощью блендера с добавлением оливкового масла, сока лимона и кунжутной пасты (тахини). Приправы, в частности чеснок, соль, петрушка, лук, молотый тмин, перец чили, могут добавляться по вкусу

Нут замочите на несколько часов в холодной воде, а лучше накануне готовки. Потом отварите нут до мягкости, варится он долго – примерно 2 часа на медленном огне, без соли. Когда нут будет мягким, выньте его из воды и поместить в блендер. Измельчите, превращая его в пюре, если будет густовато, добавляйте воду, в которой он варился. Потом в блендер положите по своему вкусу нарезанный мелко чеснок, карри, листья шалфея и базилика, посолите по вкусу. Взбивайте все вместе, медленно, добавляя понемногу оливковое масло. Попробуйте на свой вкус, если нужно – добавьте еще масла. Когда вкус хумуса будет насыщенным и консистенция будет похожа на пасту – ваш хумус готов! Подавать его принято с лавашом или лепешками. На востоке хумус едят без ложек и вилок, зачерпывая его из миски кусочками лепешки. Мы же можем мазать его на хлебушек, так же, как поступаем с его близким родственником – паштетом из фасоли, который в Одессе носит гордое имя «цимес».