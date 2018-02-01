95 пунктов обогрева открыты на территории Одесской области

На территории Одесской области функционируют 95 пунктов обогрева, из них 90 стационарных.

Как сообщила пресс-служба областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, от их ведомства открыто 5 пунктов: один в Измаиле (проспект Суворова, 62), один в Белгороде–Днестровском (фасад ДПРЧ-16 по улице Независимости, 1), один передвижной пункт обогрева на базе ГАЗ-66 в Котовске, переименованном в Подольск (ул. Соборная, 93), и два в Одессе (в Приморском парке со стороны улицы Мечникова и в Суворовском районе на улице Жолио–Кюри, 29а.

За сутки в пункты обогрева обратилось 31 человек.