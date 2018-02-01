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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Одесситов просят соблюдать осторожность и избегать ходить под карнизами, балконами и в других «сосулькоопасных» местах

Категория: Новости / Происшествия

Одесситов просят соблюдать осторожность и избегать ходить под карнизами, балконами и в других «сосулькоопасных» местах

Опасные ледяные наросты возникают тогда, когда температура воздуха колеблется вокруг нулевой отметки: на солнце скопившийся на крышах снег тает, но затем снова замерзает, образуя «ледяные сталактиты».

Сосульки часто падают с крыш просто под собственным весом. Особенно активно это происходит тогда, когда температура воздуха поднимается выше нуля. Впрочем, даже в морозы сосульки могут отвалиться в самый непредсказуемый момент, например, из–за порыва ветра.

Травмы различной степени тяжести из–за поражения «ледяными стрелами» одесситы получают каждый год: почти каждую зиму поступают 2-3 сообщения о подобных случаях. Так, в 2016 году на улице Краснова сосулька отправила мужчину в реанимацию: снаряд пробил одесситу лёгкое и повредил позвоночник. А в 2013 году медикам пришлось побороться за жизнь 24-летнего горожанина, которому сосулька пробила голову. Случаются даже смертельные случаи.



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