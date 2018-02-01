В результате стычек между протестующими и полицией под зданием парламента пострадали 8 сотрудников правоохранительных органов.

В ходе столкновений между протестующими и полицией под зданием парламента во вторник пострадали 8 сотрудников правоохранительных органов. Об этом в комментарии "112 Украина" сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

"В столкновениях пострадало уже 8 сотрудников полиции. У одного перелом ключицы, травмы других мы сейчас оцениваем. 9 человек мы задержали. Будем принимать юридическое решение и оценивать их действия", - заявил Крищенко.

Он добавил, что действия задержанных будут квалифицированы как сопротивление сотрудникам полиции. По факту уже открыто уголовное дело по статье 345 Уголовного кодекса Украины.

Говоря о том, бросали ли камни в полицейских действующие парламентарии, Андрей Крищенко отметил: "Не могу видеть действия всех лиц, там сто или более человек. Если будет видео, мы его обнародуем. Прокуратура будет давать оценку действиям, если такие действия были и есть видео".

Ранее сегодня нардеп Антон Геращенко в ходе выступления в парламенте заявлял о двух пострадавших правоохранителях. В то же время, первый вице-спикер Ирина Геращенко заявила, что среди тех, кто бросал камни в полицию и принимал участие в беспорядках были народные депутаты.