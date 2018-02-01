Верующие отмечают праздник Торжества православия

«Первое воскресенье Великого поста отмечено особым христианским праздником Торжеством православия, который установлен в память окончательной победы над врагами православия – иконоборцами. Учение о почитании икон святых было утверждено ещё со времён первых христиан, однако, в VIII веке в Греции возникло иконоборческое движение, которое затем распространилось на многие страны. Цинизм и жестокость иконоборцев подвергли христианскую церковь страшным гонениям – уничтожались иконы, мозаики, фрески с изображениями святых, а самих почитателей икон и иконописцев заключали в темницы, подвергали мучениям и казням. Более сотни лет лились слезы и кровь истинно православных, которые боролись за право изображать на иконах Господа Иисуса Христа, Матерь Божию, святых и молиться им перед иконами. Седьмой Вселенский Собор 787 года своим решением закрепил почитание икон, с тех пор гонения на христианскую церковь стали ослабевать, однако лишь только в середине IX века иконопочитатели были освобождены из заточения и возвращены к церковному служению. Патриарх Константинопольский Мефодий тогда же установил особое праздничное богослужение. Православие было торжественно восстановлено на службе в Софийском соборе в Константинополе в первое воскресенье Великого поста – так и возникло празднование называемое Торжество Православия.

Этот день – очередной повод задуматься о том, что мы всегда должны хранить, защищать нашу православную веру от всего злого и прививать её подрастающему поколению!», — написал на своей официальной странице в Facebook инициатор строительства первой в Украине Общеобразовательной церковно-приходской школы народный депутат Сергей Кивалов.