Жуткое преступление произошло в Одесской области

По информации руководства ГУНП, рано утром в Балтском районе в нескольких километрах от ближайшего населенного пункта была обнаружена замерзающая одиннадцатилетняя девочка. Которая рассказала, что ее изнасиловал и бросил в лесу односельчанин.

Преступник задержан, несмотря на то, что пытался скрыться в соседнем селе.

Им оказался девятнадцатилетний ранее судимый местный житель.

Пострадавшая госпитализирована. По имеющимся данным, у нее обморожены руки и ноги.

Помимо медиков, с девочкой работают психологи.