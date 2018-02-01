Якубин по «делу Труханова»: Много шума из-за ничего

Сегодня Соломенский райсуд Киева отказал в удовлетворении иска Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) об отстранении Геннадия Труханова от исполнения обязанностей мэра Одессы. О всех перипетиях судебного разбирательства рассказал украинский политолог, политтехнолог и концептолог, кандидат политических наук, преподаватель Национального политехнического университета Украины «Киевский политехнический институт» Алексей Якубин.

Эксперт назвал весь судебный процесс политическим заказом. «Труханова пытаются притянуть к коллегиальному решению Одесского городского совета. По этой логике можно любого депутата, который голосовал за данное решение, тянуть в суд», - отметил в эфире Прямого канала Алексей Якубин. По мнению политолога, САП и НАБУ в данном случае сработали крайне непрофессионально, показали свою юридическую неграмотность и никчёмность, пытаясь создать вокруг личности Труханова много шума.

Также эксперт выдвинул предположение, что Геннадий Труханов развалил все выстроенное против него дело, когда вернулся в страну. «Они рассчитывали на другой сценарий: Труханов уезжает из страны, бежит и на него как на убежавшего, то есть признавшего свою вину, вешается все. Но, Труханов вернулся в страну», – подчеркнул Алексей Якубин.

Политический эксперт отметил, что политическое давление на Геннадия Труханова – это попытка давления на финансовую децентрализацию, которая только началась в стране, на право органов местного самоуправления решать вопросы жизнедеятельности города. Политолог напомнил, что в отличие от сотрудников САП, НАБУ, даже чиновников местных облгосадминистраций, которых назначали на должности, мэры городов – это избираемые большинством жителей персоны. Их нельзя уволить с занимаемой должности, или взять и отстранить решением суда. Этот вопрос должны принимать жители города, которые доверили, в частности, Геннадию Труханову, управлять Одессой. В случае досрочных перевыборов, уверен Алексей Якубин, одесситы вновь проголосуют за Геннадия Труханова.

Но, тогда возникает вопрос: «Зачем надо было тратить государственные деньги на все эти движения? В отличие от чиновников разных уровней, у мэра города политическая ответственность обусловлена голосованием избирателей. То есть, избиратель, поставив галочку в бюллетене, избрав мэра, требует от него работы на благо города. И только избиратель дальше имеет право оценить работу, опять-таки проголосовав или нет за данную кандидатуру», - напомнил политолог.

Алексей Якубин пдчеркнул, что Геннадий Труханов сейчас занимает самые высокие позиции в рейтинге мэров крупных украинских городов. И попытка давления на него – это попытка давления на все местное самоуправления. НАБУ и САП своими действиями могут открыть «ящик Пандоры», поставив под сомнение целесообразность местного самоуправления как такового.