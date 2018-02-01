Резкое похолодание в последние дни зимы не нанесет ущерба урожаю

К такому выводу пришли аграрии. Как сообщает руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Авраменко, несмотря на теплую погоду снег на полях имеется, и поэтому падение температуры до минус двадцати градусов не нанесет ущерба озимым.

Тем более, что похолодание сопровождается сильными снегопадами, что существенно увеличит снежный покров на полях. Куда большую угрозу представляют возможные похолодания в конце марта - начале апреля, когда начинается цветение плодовых растений.

Ведь, как показывает практика, в этот период падение температуры даже на два –три градуса ниже нуля могут фактически уничтожить урожай.