Обвинения в свой адрес Геннадий Труханов считает…комедийными?

Согласно информации телеканала «Ньюс Ван», многие обвинения, которые предъявляют сейчас одесскому мэру Геннадию Труханову, практически из жанра комедии. И сопровождающие их флэш-мобы, по его мнению, тому наглядное подтверждение. По его словам, на все эти обвинения мы уже давали ответственные объяснения. Поэтому в принципе ничего не меняется - «…Одесса будет развиваться, в Одессе будет мир и порядок и мы работаем и будем работать на благо одесситов!»- резюмировал городской голова.

Напомним, что накануне Специализированная антикоррупционная Прокуратура проиграла аппеляцию по т..н «делу Краяна» и не смогла не только лишить Геннадия Труханова свободы, но даже добиться ее ограничения. А накануне «накрылась медным тазом» и попытка обвинения добиться отстранения Геннадия Труханова от должности.