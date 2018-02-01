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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Обвинения в свой адрес Геннадий Труханов считает…комедийными?

Категория: Новости


Обвинения в свой адрес Геннадий Труханов считает…комедийными?

   Согласно информации телеканала «Ньюс Ван», многие обвинения, которые предъявляют сейчас одесскому мэру Геннадию Труханову, практически из жанра комедии. И сопровождающие их флэш-мобы, по его мнению, тому наглядное подтверждение. По его словам, на все эти обвинения мы уже давали ответственные объяснения. Поэтому в принципе ничего не меняется - «…Одесса будет развиваться, в Одессе будет мир и порядок и мы работаем и будем работать на благо одесситов!»- резюмировал городской голова.

Напомним, что накануне Специализированная антикоррупционная Прокуратура проиграла аппеляцию по т..н «делу Краяна» и не смогла не только лишить Геннадия Труханова свободы, но даже добиться ее ограничения. А накануне «накрылась медным тазом» и попытка обвинения добиться отстранения Геннадия Труханова от должности.



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