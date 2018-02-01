«КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» - В ОДЕССЕ

26 февраля со сцены Одесского академического театра музыкальной комедии им. М Водяного звучала чарующая музыка Нино Рота. Даже если из более молодого поколения и нашелся бы человек, затруднившийся сказать, кто же это, то вряд ли найдется тот, кто никогда не слышал проникновенной мелодии из к/ф «Крестный отец» Френсиса Копполы . Этот и другие музыкальные шедевры подарил миру один из лучших кинокомпозиторов 20 века Нино Рота. В концертном туре с его произведениями в нашем городе выступил оркестр под управлением Марчелло Рота, дирижера и племянника самого Маэстро.

Потомственный музыкант с классическим консерваторским образованием, уже в 11 лет сочинивший серьезную ораторию, поставленную на сценах Парижа и Лондона, ученик Стравинского, писавший симфонии, музыку для балета и оперы, Нино Рота, тем не менее, свою мировую славу снискал на поприще создания «саундтреков», как теперь говорят, став автором ряда замечательных мелодий для киношедевров Дзеффирелли, Висконти, Копполы и, конечно же, Феллини, с которым композитор оставался до последних дней своей жизни в крепком творческом союзе.

Написанные в период с 40-х по 70-е годы 20 века для кинолент, ставших классикой мирового кинематографа , произведения Нино Рота вернулась к публике блестяще исполненными сюитами. По художественному замыслу, на экране в глубине сцены менялись кадры из кинолент, для которых и писались музыкальные темы талантливым и тонко чувствующим композитором. Хрупкая и бесхитростная Джульетта Мазина, роковой Марчелло Мастрояни, юный и соблазнительный Аллен Делон сменяли друг друга в коротких узнаваемых кинороликах. И вместе с тем менялась и мелодика, и стилистика, и эмоциональная тональность звучащей музыки. От вальса до фокстрота, от лирических скрипичных пассажей до патетики духовых и ударных – так было представлено аудитории наследие итальянского композитора в этот вечер.

Феномен музыки Нино Рота, по мнению критиков, живущей по истечению времени уже самостоятельной жизнью, заключается не только в ее особой мелодичности, что было бы вполне естественно для композитора-профессионала, да еще и итальянца с врожденной музыкальностью как национальной чертой, но в ее чрезвычайной чувственности , глубине, пластичности, нюансировке, жанровом многообразии. Музыка словно вшита в драматическую канву сюжетных коллизий на уровне подтекста, зачастую солируя на фоне всех других художественных средств, используемых кинорежиссерами. Собственно, эту уникальную выразительность и оценил в свое время интеллектуальный и интуитивный Федерико Феллини, создавший из более 20 своих картин 17 в авторстве с Нино Рота. Хочется думать, что в этот вечер легендарные мелодии звучали именно так, как их слышали и Феллини, и Висконти, и Коппола, вплетая сложные и разнообразные композиции в «ткань» своих киноповестей, ведь Нино Рота сам делал все оркестровки своих мелодий. И эта мысль не покидала и приводила в восторг, который и был стабильным эмоциональным фоном на протяжении всего концерта, и который публика выражала долгими овациями. Оркестр играл блестяще! Единым порывом взлетали в вальсе 12 скрипичных смычков, им вторили 12 духовых – валторны, флейты и тромбоны, кларнеты и гобой, затем в фокстроте игриво отбивал синкопы контрабас, а в лирических сагах воздушными переливами звучала арфа, бархатисто оттеняемая двумя виолончелями. Без преувеличения, от звучащей музыки перехватывало дух – это когда вдох, как взлет, становится пятиступенчатым, - такой шквал восхищения и удовольствия вызывала у слушателей гениальная музыка в виртуозном исполнении. Одесская публика, к лести не склонная, совершенно искренне кричала «браво» оркестру и дирижеру, а сам маэстро Марчелло Рота благодарил музыкантов рукопожатиями после каждого сыгранного произведения, поднимая оркестр в полном составе на поклон.

«Я влюблен в музыку Нино Роты», - сказал ранее в одном из интервью Марчелло Рота. Как талантливый дирижер, музыкант известен далеко за пределами Италии, с успехом выступающий с филармоническими и симфоническими оркестрами Германии, Швейцарии, Великобритании, США, Мексики, Австралии, Китая и уже более 14 лет занимающий почетный пост главного приглашенного дирижера Чешского национального симфонического оркестра Праги.

Кстати, памятуя, что театр начинается с вешалки, никогда не отказывайтесь от предложения интеллигентных гардеробщиц взять маленький изящный, цвета слоновой кости, театральный бинокль, если идете слушать концерт. А иначе откуда вы узнаете, что единственная блондинка в оркестре – арфистка, а кларнетист любит складывать партитуры не на пюпитре, а на полу, у лакированных штиблетов; что виолончелист в оркестре - совсем не стереотипный седовласый муж, а вполне подиумного вида юноша с укрощенным согласно академическому концертному дресскоду «ирокезом» и о том, как пластичны руки и выразительны длинные гибкие пальцы у самого дирижера, и как артистично и по- итальянски щеголевато он пританцовывает во время фокстрота. Нет-нет, от музыки подобные детали не отвлекают, но так сложилось, что у нас в Одессе музыку не только слушают, но и смотрят.

...Время , проведенное с удовольствием, летит незаметно. Гаснет экран, затихает оркестр и смолкают аплодисменты, концерт из двух частей, как все прекрасное, оставляет после себя ощущение, что хотелось бы еще чуть-чуть.. Кажется, это прекрасный повод пересмотреть, а теперь уже и переслушать всего Феллини, не так ли?