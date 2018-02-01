Губернатор просит автовладельцев оставить своих «стальных коней» в гаражах

По информации областной администрации, в последний день зимы ожидаются очень сложные погодные условия- низкая температура, сопровождающаяся сильным снегопадом, метелью и порывами штормового ветра. В связи с этим Максим Степанов попросил автовладельцев по возможности не выезжать на дороги.

Впрочем, опять-таки по данным областной администрации, большая часть дорог остается в проезжаемом состоянии.

Накануне борьбу со снегом вели сто десять единиц техники и более двухсот человек личного состава. Что, однако не помешало двум десяткам транспортных средств оказаться в снежном плену.