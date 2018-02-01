Военная прокуратура просит у областного совета пять миллионов гривен

Об этом было сообщено на заседании депутатской комиссии по вопросам законности и правопорядка. По информации ведомства, у них нет средств на закупку современно техники, включая компьютерную. Серьезной проблемой является так же острая нехватка служебных помещений. Так сейчас в одной комнате находятся три, а то и четыре следователя, что делает практически невозможным сохранение режима секретности. Однако будет ли данный вопрос вынесен на сессию ближайшего заседания областного совета, пока неизвестно.