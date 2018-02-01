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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Военная прокуратура просит у областного совета пять миллионов гривен

Категория: Новости


Военная прокуратура просит у областного совета пять миллионов гривен

   Об этом было сообщено на заседании депутатской комиссии по вопросам законности и правопорядка. По информации ведомства, у них нет средств на закупку современно техники, включая компьютерную. Серьезной проблемой является так же острая нехватка служебных помещений. Так сейчас в одной комнате находятся три, а то и четыре следователя, что делает практически невозможным сохранение режима секретности.  Однако будет ли данный вопрос вынесен на сессию ближайшего заседания областного совета, пока неизвестно.



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