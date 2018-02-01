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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Обезглавленный труп молодой женщины обнаружили накануне на улице Средней

Категория: Новости

Обезглавленный труп молодой женщины обнаружили накануне на улице Средней

   Во вторник, 27 февраля, в квартире на улице Средней в Одессе сотрудники правоохранительных органов обнаружили обезглавленное тело женщины 1989 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Отмечается, что сообщение о происшествии поступило полиции примерно в 23:00. Правоохранители, прибыв на место инцидента, установили, что погибшая была владелицей квартиры. Ее голову нашли на углу 2-го Разумовского переулка. Других повреждений на теле нет.

По данному факту было начато уголовное производство по п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители просят всех, кто располагает какой-либо информацией об обстоятельствах преступления или лицах, совершивших его, обращаться по телефонам: (093) 238-27-99, (048) 799-19-60 или 102.

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Обезглавленный труп молодой женщины обнаружили накануне на улице Средней
Обезглавленный труп молодой женщины обнаружили накануне на улице Средней
Обезглавленный труп молодой женщины обнаружили накануне на улице Средней
Обезглавленный труп молодой женщины обнаружили накануне на улице Средней
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Источник: Апостроф



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