Обезглавленный труп молодой женщины обнаружили накануне на улице Средней

Во вторник, 27 февраля, в квартире на улице Средней в Одессе сотрудники правоохранительных органов обнаружили обезглавленное тело женщины 1989 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Отмечается, что сообщение о происшествии поступило полиции примерно в 23:00. Правоохранители, прибыв на место инцидента, установили, что погибшая была владелицей квартиры. Ее голову нашли на углу 2-го Разумовского переулка. Других повреждений на теле нет.

По данному факту было начато уголовное производство по п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители просят всех, кто располагает какой-либо информацией об обстоятельствах преступления или лицах, совершивших его, обращаться по телефонам: (093) 238-27-99, (048) 799-19-60 или 102.