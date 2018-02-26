Авторы проекта-победителя "Сказочный пруд" получили награды

Сегодня, 28 февраля 2018 года, в ходе заседания исполнительного комитета мэр Одессы Геннадий Труханов вручил Почетные знаки Одесского городского головы «Благодарность» Юлии Бойко и Ольге Веремчук - представителям общественной организации «Линия защиты», авторам проекта Общественного бюджета-2017 «Сказочный пруд». Проект реализован в дендропарке Победы и представляет собой светомузыкальное шоу.

Переливающиеся различными цветами светильники, установленные по периметру пруда, запрограммированы на 150 сценарных эффектов игры света на воде под музыкальное сопровождение. Кроме того, весной на водной глади пруда будут установлены 120 цветов (лилий), сформированных в 3 плавающих островка. Цветы оснащены солнечными батареями и будут светиться в сумерках за счет накопленной в течение дня энергии.

Городской голова отметил, что два года подряд из бюджета города выделяется беспрецедентная для Украины сумма на реализацию инициатив одесситов в рамках Общественного бюджета. В 2017 году 100 млн. гривен были распределены между 40 проектами-победителями. В этом году аналогичная сумма будет выделена для 22 проектов-победителей.

«Очень важно слышать тех, кто своим трудом хочет внести вклад в развитие нашего города. Для этого мы продолжаем развивать условия, которые призваны улучшить взаимодействие власти с горожанами. Вдвойне приятно, когда видишь реальные примеры отклика одесситов на предложенные нами формы участия в управлении городом», - подчеркнул Геннадий Труханов.