Одесская область получит двадцать тысяч доз вакцин от кори

Об этом сообщает в соцсетях Губернатор Максим Степанов. По его словам, соответствующий приказ вчера подписан в Минздраве.

«Партия поступит в Одесскую область в ближайшее время. И сразу будет распределена по городам и районам!»- пообещал глава региона. По его словам, из всех регионов Украины Одесская область получит наибольшую партию надежного бельгийского препарата «Приорикс». Это даст возможность поддерживать уровень вакцинации на требуемом 95% уровне.

Губернатор напомнил, что на конец января регион остро нуждался в двенадцати тысячах доз вакцин. Удалось найти шесть тысяч –три тысячи доз поступило из Днепропетровской области, две –из Запорожской, а тысяча- из Сумской области.