Отныне директоров школ в Одессе будут не назначать, а выбирать

Соответствующее решение принято городскими властями. Сегодня на заседании исполкома был утвержден состав конкурсных комиссий, которые будут проводить конкурсы на замещения должностей руководителей одесских школ. В них войдут преподаватели, чиновники, депутаты и общественники.

Отметим, что согласно утвержденным правилам, в случае, если на конкурсе победит человек ранее не работавший в директорской должности, то он сможет руководить учебным учреждением два года.

Затем его ждет новый конкурс и, в случае победы, он сможет продолжить руководить учебным учреждением уже шесть лет. Но после этого должен уйти с должности. В случае же, если победит «бывалый» руководитель, он сможет руководить учебным учреждением два срока по шесть лет, при условии победы в конкурсе по окончании первого «срока».

По мнению директора Департамента образования и науким Елены Буйневич, это должно покончить со всевластием директоров школ, которые до сих пор без всяких конкурсов нередко работали аж до пенсии.

Отметим, что конкурсы будут проводиться в учебных учреждениях только после окончания сроков действующих контрактов с директорами.