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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

По области ограничено движение грузового транспорта на дорогах международного значения

Категория: Новости

По области ограничено движение грузового транспорта на дорогах международного значения

   Служба автомобильных дорог в Одесской области с 18:00 временно ограничила движение грузового транспорта во всех направлениях по дорогам государственного значения в области. Соответствующий указ подписал начальник дорожной службы, Олег Варивода. Об этом сообщил советник главы областной полиции Руслан Форостяк. Подразделения ГСЧС, Нацгвардия и полиция мобилизованы по всей области, чтобы оказывать помощь тем, кто попал в снежную ловушку.
Руслан Форостяк, советник главы Нацполиции в Одесской области: "Температура ночью упадет до -15 в районах области, наряду с сильным ветром и метелью это составляет существенную опасность для вашего здоровья и даже жизни. Также просьба гражданам в этот вечер ограничить поездки по городу, где в это время будут работать колонны по расчистке улиц и межквартальных проездов".



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