В Одесской области появился новый производитель шампанского

Стало известно о том, что на территории Одесской области, в селе Оксамитное, в скором будущем начнется разлив игристых вин, которые принадлежат новой торговой марке.

На протяжении многих лет это предприятие имело дело только с рядом оптовых поставок винных материалов и не занималось собственным разливом вина. Сообщается, что главными потребители выступали «Инкерман» и «Коблево», а также Артемовский, Харьковский и Киевский заводы, на которых производятся шампанские вина.

Следуя словам директора предприятия Валерия Тинтулова, для того, чтобы производить шампанские вина, лучшими сортами винограда считаются Пино, Шардоне и Рислинг. Он обратил внимание на то, что в прошлом они занимались поставкой винной продукции даже в европейские страны. Однако теперь было принято решение об открытии цеха, в котором они будут разливать свое шампанское.

Отмечается, что под руководством виноградной компании находится 600 гектар, а их отличительная особенность – это суглинистые почвы. По словам Валерия Тинтулова, на территории, где располагается глина, всегда можно получить качественные красные вина, имеющие мускатный аромат. Как утверждают виноградари, в землю довольно-таки часто вносят удобрения, что является не очень благоприятным для виноматериала, однако с этим ничего поделать нельзя – таковы рыночные законы. Несмотря на это, сотрудниками завода был освоен новый способ удобрения, который почти не содержит химикатов. Подрезанная лоза не сжигается, а перерабатывается. А также ряд измельченных старых побегов распыляют, и таким образом обогащают почву калием. Мы можем разливать до 200 тысяч бутылок напитка в месяц, думаю, наше качество будет намного выше, чем у конкурентов, а розничная цена такая же – примерно 100 гривен за бутылку, - рассказал директор завода.