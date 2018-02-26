Несмотря на судебные тяжбы, муниципалитет работает в штатном режиме

Об этом сообщил в ходе заседания исполкома городской голова Геннадий Труханов. По его словам, «…у нас большие планы на 2018 год и с февраля начали реализовываться многие городские проекты!» Мэр отметил, что «…перед городскими властями стоят многие насущные вопросы и все муниципальные структуры должны сконцентрироваться на выполнении своих обязанностей!» При этом Геннадий Труханов пообещал, что городские власти будут активно сотрудничать со следствием и ответят на все вопросы. Он выразил уверенность, что «…мы сможем доказать свою правоту!»

Отметим, что в числе наиболее насущных проектов нынешнего года мэр назвал реставрацию знаменитого Дома Русова и строительство эстакады на Трассе здоровья в районе 10-й станции Большого Фонтана, что позволит продлить Трассу Здоровья от Ланжерона до 16-й станции Большого Фонтана.