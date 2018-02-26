Михаил Саакашвили – несчастный человек?

Такую характеристику экс-президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области дал действующий президент Украины Петр Порошенко.

Как он отметил в ходе первой в этом году большой пресс-конференции, «…были мечты. Были идеалы. Однако Михаил, к сожалению, сам их уничтожил. Я не думаю, что он сейчас является счастливым человеком!»

Президент напомнил, что Михаил Саакашвили был наделен большими возможностями на посту губернатора Одесской области, ему было позволено назначать на руководящие посты своих земляков. Но это не принесло никакого результата в реформировании региона. Что же касается высылки Михаила Саакашвили, то, по убеждению Петра Порошенко, «…процедура экстрадиции прошла безупречно и по украинскому, и по международному законодательству!»