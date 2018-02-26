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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Одесская область должна стать лидером по привлечению инвестиций

Категория: Новости


Одесская область должна стать лидером по привлечению инвестиций

   Такую задачу озвучил в ходе пресс-конференции президент Петр Порошенко. По его словам. «…сейчас Одесса имеет уникальные перспективы, т.к. резко растет число туристов. Город имеет уникальные предложения по развитию портовой инфраструктуры. Одесса может стать лидером в привлечении инвестиций, в том числе, и в аграрной сфере. И я уверен, что так и будет!»

В подтверждение серьезности вышесказанного Президент пообещал (или пригрозил) в ближайшее время посетить Одессу. Отметим, что говоря об инвестициях в агосферу, Петр Порошенко, вероятно, все же имел в виду не Одессу, а Одесскую область в целом.



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