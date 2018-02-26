Одесская область должна стать лидером по привлечению инвестиций

Такую задачу озвучил в ходе пресс-конференции президент Петр Порошенко. По его словам. «…сейчас Одесса имеет уникальные перспективы, т.к. резко растет число туристов. Город имеет уникальные предложения по развитию портовой инфраструктуры. Одесса может стать лидером в привлечении инвестиций, в том числе, и в аграрной сфере. И я уверен, что так и будет!»

В подтверждение серьезности вышесказанного Президент пообещал (или пригрозил) в ближайшее время посетить Одессу. Отметим, что говоря об инвестициях в агосферу, Петр Порошенко, вероятно, все же имел в виду не Одессу, а Одесскую область в целом.