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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

«Чувствуй себя, как дома, но не забывай, что ты - в гостях»

Категория: Новости

«Чувствуй себя, как дома, но не забывай, что ты - в гостях»

  "Эту простую истину никак не могут усвоить некоторые «гости» нашего города" - так прокомментировал начальник  Главного управления Национальной полиции в Одесской области, Дмитрий Головин, вооруженное нападение на предпринимателя.

Вчера, по горячим следам, задержали «криминальных» туристов, совершивших вооружённое нападения на одесского предпринимателя.  Пятеро человек напали на одного, избили, разбили голову, сломали нос и челюсть. Затем под угрозой ножей и пистолета, в полуобморочном состоянии пытались затащить потерпевшего в автомобиль. Оперативники уголовного розыска быстро отреагировали и задержали разбойников.
Потерпевший в больнице, состояние стабильное.
Пока личный состав полиции максимально привлекается к ликвидации последствий снегопадов, эти товарищи решили нарушить закон.



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