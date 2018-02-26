С 1 марта Промрынок "7 км" увеличил тарифы для предпринимателей на обслуживание постоянных торговых мест

На «7 км» резко растут тарифы для предпринимателей на обслуживание постоянных торговых мест : администрация ссылается на инфляцию. Повышение будет проходить в два этапа.С 1 марта 2018 года базовая стоимость составит 225 грн, а с 1 июля – 300 грн. за 1 кв. м. площади. В официальном объявлении указано, что рынок 5 лет не пересматривал ставки, но теперь повысит их вдвое.

Рынок переживает непростые времена, так как из-за скачка курса доллара резко сократилось количество клиентов. Многие предприниматели опасаются, что это серьезно ударит по их бизнесу.

В то же время в администрации заявляют, что не смогут далее качественно обслуживать рынок по прежним тарифам , так как массово уходят сотрудники. При этом опрошенные предприниматели несмотря на повышение пока не собираются сворачивать бизнес.