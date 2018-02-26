В Одессе продлили отмену занятий в школах

В связи с продолжающимися сложными погодными условиями (мороз, снегопад, усиление ветра) 1 марта 2018 года на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) исполнительного комитета Одесского горсовета принято решение отменить занятия в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях города Одессы до 2 марта включительно.

Как отметила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, в связи с тем, что суббота, 3 марта, официально является рабочим днем, департамент будет рекомендовать директорам школ перенести занятия с 3 марта на 17 марта 2018 года.

В детских садах продолжают работать дежурные группы, принимающие детей в случае необходимости. По информации департамента образования и науки дежурные группы в дошкольных учреждениях посещают от 7 до 10 процентов воспитанников.