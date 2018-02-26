Завтра жителей Одесской области ожидают новые сюрпризы с погодой

На завтра синоптики прогнозируют налипание снега на провода и гололедицу. Непогода снова ударит по югу Одесской области. Прогноз на ближайшие два дня сообщили на заседании штаба по непогоде в облгосадминистрации. Если на севере области пойдет снег, то на юге он будет переходить в дождь, что может спровоцировать серьезные проблемы. По словам синоптиков, завтра ближе к обеду погода снова ухудшится: в южный районах утром и днем пойдет мокрый снег, обещают налипание. Ветер завтра также будет сильный, с порывами до 15-17 м/с.

Игорь Невировский, заместитель начальника Гидрометцентра Черного и Азовского морей:

"Ночная температура от минус 10 – 15, дневная от минус 3-5. Очень сложная погода ожидается завтра по всей области. Для энергетиков и дорожников погода будет сложнее, чем обычно. Потому что во время морозов мы наблюдали снег, который сметался, а это налипание снега на проводах и гололедица на дорогах. Особенно юг области".