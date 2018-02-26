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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Начальник финансового управления Белгород-Днестровского горсовета Виктор Минчев погиб в ДТП

Категория: Новости

Начальник финансового управления Белгород-Днестровского горсовета Виктор Минчев погиб в ДТП

   Дорожно-транспортное происшествие случилось в Белгород-Днестровском районе. Начальник финансового управления Белгород-Днестровского горсовета Виктор Минчев с женой направлялся в сторону Затоки. Однако по пути столкнулся “лоб в лоб” с автомобилем Hyundai. Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

Пострадавшие в аварии люди были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Однако Виктора Минчева спасти не удалось. Его травмы оказались несовместимыми с жизнью. В машине также находилась жена финансиста, которая сейчас находится в реанимации с травмами головы. Водитель Хюндай также находится в больнице.


Источник: Ukrainian Bessarabia



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