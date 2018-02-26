Начальник финансового управления Белгород-Днестровского горсовета Виктор Минчев погиб в ДТП

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Белгород-Днестровском районе. Начальник финансового управления Белгород-Днестровского горсовета Виктор Минчев с женой направлялся в сторону Затоки. Однако по пути столкнулся “лоб в лоб” с автомобилем Hyundai. Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

Пострадавшие в аварии люди были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Однако Виктора Минчева спасти не удалось. Его травмы оказались несовместимыми с жизнью. В машине также находилась жена финансиста, которая сейчас находится в реанимации с травмами головы. Водитель Хюндай также находится в больнице.