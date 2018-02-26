На взятке задержан следователь полиции

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке старшего следователя одного из отделов полиции в Одесской области.

Оперативники спецслужбы установили, что майор полиции требовал от местного жителя двести долларов США за содействие в наложении ареста на собственное транспортное средство, которым якобы пыталась завладеть постороннее лицо.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на рабочем месте при получении всей суммы неправомерной выгоды.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с подразделением внутренней безопасности Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуру.