Проводится закупка квартир для детей-сирот

Управлением капитального строительства Одесского городского совета за счет бюджетных средств проводится закупка квартир для обеспечения жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, а также для создания детских домов семейного типа.

Квартиры приобретаются в черте города Одессы в сданных или строящихся жилых домах (со сроком ввода в эксплуатацию до 01 июля 2018 года) либо на вторичном рынке по наиболее низкой цене.

Квартиры должны быть самостоятельными, со всеми удобствами и отвечать установленным санитарным и техническим требованиям (пригодные для проживания с полной внутренней отделкой; в жилых домах, не принадлежащих к старому, ветхому и аварийному фондам).

Денежные средства за квартиру перечисляются на основании нотариально оформленного договора через органы Госказначейства на расчетный счет продавца по безналичному расчету в гривне.

Стоимость квартиры должна включать в себя все затраты, связанные с оформлением права собственности и оплатой предусмотренных законодательством налогов и сборов (обязательных платежей).

Предложения принимаются в срок до 20 апреля 2018 года в письменном виде по адресу:

г. Одесса, ул. Комитетская, 10а, каб. № 307 (канцелярия)

в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

К предложению необходимо приложить:

- на квартиры в существующем жилом фонде: копии технического паспорта на квартиру и документов, подтверждающих право собственности на жилье;

- на квартиры в сданных или строящихся жилых домах: план квартиры и копии документов, подтверждающих разрешение на строительство жилого дома и право на реализацию данного жилья.

Справки по тел. 719-97-21; 711 -14-01.