Создана рабочая группа для координации развития железнодорожной и автодорожной инфраструктуры порта Черноморск

Администрация морских портов Украины создаст специальную Рабочую группу по координации развития железнодорожной и автодорожной инфраструктуры порта Черноморск. В ее состав войдут представители стивидорных компаний, работающих в порту, а также специалисты Укрзализныци и Службы автомобильных дорог в Одесской области.

Такое решение озвучил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс в ходе встречи с представителями стивидорных компаний, работающих в порту Черноморск и Белгород-Днестровский, сообщает пресс-служба АМПУ.

«Нам необходимо обеспечить гармоничное развитие портов, припортовых станций и дорог, что облегчит логистику грузов и сделает ее более оптимальной для наших партнеров по бизнесу. В свою очередь, развитие новых мощностей, улучшение сервиса в морских портах и ​​обеспечение оптимальной логистики грузов напрямую зависит от состояния наземной инфраструктуры. Сейчас АМПУ финализирует работу над Стратегией развития морских портов Украины до 2038 г., которая будет учитывать актуальную ситуацию в портах и ​​запросы бизнеса, который в них работает», — подчеркнул Райвис Вецкаганс.

Отмечается, что ранее для решения вопроса развития железнодорожной инфраструктуры портовым операторам было предложено предусмотреть в своих проектах не только выполнение работ по развитию/строительству новых ж/д путей внутрипортовой ж/д инфраструктуры, но и рассмотреть возможность участия в реконструкции ж/д инфраструктуры станции.

Так, строительство дополнительных путей на железнодорожной станции Черноморск-Порт запланировано в рамках реализации инвестиционных проектов ООО «СП Рисоил Терминал», ООО «Ильичевский зерновой терминал» и ООО «Трансгрейнтерминал».