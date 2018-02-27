Порядок расчетов на льготы и жилищные субсидии населению с 2018 года изменен

Департамент финансов информирует об освоении средств субвенции по льготам и жилищным субсидиям.



На 2018 год городу Одессе доведен объем субвенции на предоставление льгот и жилищных субсидий населению в сумме 438,4 млн.грн., из которых на погашение кредиторской задолженности 2017 года будет направлено 242,2 млн.грн., а именно на:

- оплату природного газа – 75,5млн.грн.;

- оплату теплоснабжения – 101,7 млн.грн.;

- оплату электроэнергии – 34,2 млн.грн.;

- оплату водоснабжения и водоотведения – 16,2 млн.грн.;

- квартирную плату и другие услуги – 14,6 млн.грн.

С 2018 года изменен порядок проведения расчетов по указанной субвенции.

Согласно новому порядку, поставщики услуг составляют реестры в разрезе энергоносителей, а также в разрезе получателей льгот и субсидий с указанием фамилии.

Крупные поставщики услуг - ООО «Инфокс» филии «Инфоксводоканал», ООО «Одессагаз-Снабжение», КП «Теплоснабжение города Одессы», коммунальные предприятия «Жилищно-коммунальный сервис» - открыли специальные счета в органах Казначейства для получения денежных средств данной субвенции.

Расчеты за электроэнергию с ПАО «Одессаобленерго» проводятся через счета со специальным режимом использования, открытые в уполномоченном банке.

Расчеты с ЖСК, ОСМД и ведомствами осуществляются через счета, открытые в учреждениях банков.

За январь-февраль текущего года в бюджет города Одессы поступило 207,2 млн.грн. субвенции на предоставление льгот и жилищных субсидий.

Таким образом, кредиторская задолженность, которая числилась на 01.01.2018г., погашена на 85,5%. Остаток непогашенной задолженности 2017 года составляет 34,9 млн.грн. по оплате природного газа.