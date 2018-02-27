В Одесской области из-за непогоды обесточено сорок населенных пунктов

Такие данные были озвучены на заседании областного штаба по борьбе с ЧС. Наихудшая ситуация сложилась в Великомихайловском районе, где без энергоснабжения осталось четырнадцать населенных пунктов. По пять обесточенных населенных пунктов насчитывается в Беляевском и Арцизском районах.

Вообще же, по словам губернатора Максима Степанова, «…от ударов стихии пострадали населенные пункты практически по всей территории области!»

Отметим, что основной причиной отключения света стали обрывы линий электропередач. Поэтому энергетики надеются уже сегодня до вечера обеспечить подключение большей части населенных пунктов. Для этого задействованы сорок четыре аварийных бригады и пятьдесят семь единиц техники.