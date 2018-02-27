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  • Дата: Вчера, 17:30
Вчера, 17:30

В Одесской области открыто движение по двум важнейшим трассам государственного значения.

Категория: Новости


В Одесской области открыто движение по двум важнейшим трассам государственного значения.

  Как было отмечено в ходе областного штаба по борьбе с ЧС, открыто движение по трассам «Одесса-Киев» и «Одесса-Кучурган».

Как отметил губернатор Максим Степанов, это оказалось возможным, в первую очередь, благодаря оперативной работе дорожных служб. Всего в расчистке дорог было задействовано сто тридцать единиц спецтехники и двести девяноста пять человек личного состава.

Добавим, что по имеющейся у нашего корреспондента информации, в расчистке снежных заносов участвовали так же более двухсот единиц техник коммунальных предприятий и фермерских хозяйств.



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