В Одесской области открыто движение по двум важнейшим трассам государственного значения.

Как было отмечено в ходе областного штаба по борьбе с ЧС, открыто движение по трассам «Одесса-Киев» и «Одесса-Кучурган».

Как отметил губернатор Максим Степанов, это оказалось возможным, в первую очередь, благодаря оперативной работе дорожных служб. Всего в расчистке дорог было задействовано сто тридцать единиц спецтехники и двести девяноста пять человек личного состава.

Добавим, что по имеющейся у нашего корреспондента информации, в расчистке снежных заносов участвовали так же более двухсот единиц техник коммунальных предприятий и фермерских хозяйств.