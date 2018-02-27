В Одессе Нацгвардейцы задержали вооруженного наркомана

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Согласно сообщению, патруль Нацгвардии отрабатывая полученный сигнал, сотрудники задержали неадекватного мужчину, у которого был обнаружен нож кустарного производства.

По предварительной информации, он находился под воздействием препарата «Метадон». На место срочно была вызвана оперативная группа полиции.

По факту случившегося открыто уголовное производство по части 2 статьи 263 УК Украины (ношение, изготовление и сбыт холодного оружия).