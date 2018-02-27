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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

В Одессе на проезжую часть упало большое дерево, перекрыв проезд на несколько часов

Категория: Новости


В Одессе на проезжую часть упало большое дерево, перекрыв проезд на несколько часов

   Происшествие произошло рано утром в Лунном переулке.

В результате проезд оказался практически полностью перекрыт. Для того, чтобы убрать упавшее дерево, коммунальщикам пришлось потратить более трех часов.  Дерево было настолько большим и тяжелым, что его пришлось распиливать на многочисленные фрагменты, чтобы можно было погрузить на грузовик и вывести.

Напомним, что задачу выявить и заблаговременно спилить аварийные деревья и их фрагменты городской голова Геннадий Труханов поставил еще более полугода назад.



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