Областной совет отказывается назначать директором Художественного музея Александра Ройтбурда

Вчера, 28 февраля, комиссия Одесского областного совета по вопросам образования, науки, молодежной политики, спорта, культуры и туризма отвергла кандидатуру Александра Ройтбурда на должность директора Одесского художественного музея, несмотря на то, что в конце 2017 года он выиграл конкурс на эту должность.

По словам самого художника, комиссия имеет право не рекомендовать заключать контракт с победителем конкурса исключительно в случае процессуальных нарушений или, например, подачи неправдивых сведений.

Сегодня одесские активисты создали петицию, адресованную депутатам облсовета, главе комиссии Марине Зинченко, председателю облсовета Анатолию Урбанскому и Одесской ОГА Максиму Степанову, а также министру культуры Украины и первым лицам страны — Петру Порошенко и Владимиру Гройсману — с призывом учесть мнение общественности и дать возможность Александру Ройтбурду возглавить Одесский художественный музей