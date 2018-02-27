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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

К вечеру 1 марта в одесской области без электроэнергии оставалось всего пять населенных пунктов

Категория: Новости


К вечеру 1 марта в одесской области без электроэнергии оставалось всего пять населенных пунктов

  Об этом сообщил губернатор Максим Степанов. По его словам, «…из сорока шести обесточенных накануне населенных пунктов к вечеру без света осталось только пять. Из них четыре - в Татарбунарском районе и один- В Белгород- Днестрвском районе!»

По данным главы региона, там сложности состоят в первую очередь в том, что обрывы линий электропередачи произошли вдали от дорог и туда очень трудно добраться.

Тем не менее, губернатор выразил надежду, что уже не позднее сегодняшнего дня и там будет восстановлено энергоснабжение и на территории области не останется «темных пятен». Если, конечно, к этому времени не случиться новых ударов стихии.



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