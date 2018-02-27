 
Информация к новости
  • Просмотров: 229
  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Одесситов из аварийных домов отселяют

Категория: Новости


Одесситов из аварийных домов отселяют

   Кого - на Фонтан, кого- на поселок Котовского. Городские власти выделили пять квартир из отселенческого фонда в доме по адресу улица Педагогическая, 26. Об этом рассказал журналистам первый вице-мэр Анатолий Орловский.

Кроме того, он подтвердил, что из резервного фонда города выделена квартира в доме на улице Прохоровской, семье, ранее проживавшей в обвалившемся флигеле на улице Нежинской, 40. Жители аварийного дома на улице Заславского будут продолжать проживать в квартирах на улице Марсельской.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 