Одесситов из аварийных домов отселяют

Кого - на Фонтан, кого- на поселок Котовского. Городские власти выделили пять квартир из отселенческого фонда в доме по адресу улица Педагогическая, 26. Об этом рассказал журналистам первый вице-мэр Анатолий Орловский.

Кроме того, он подтвердил, что из резервного фонда города выделена квартира в доме на улице Прохоровской, семье, ранее проживавшей в обвалившемся флигеле на улице Нежинской, 40. Жители аварийного дома на улице Заславского будут продолжать проживать в квартирах на улице Марсельской.