«Камышовый трамвай» упорно не хочет становиться амфибией

Для обеспечения бесперебойной работы трамвайного маршрута №20, более известного, как «камышовый трамвай» требуется масштабная реконструкция колеи. Об этом рассказал нашему корреспонденту директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько.

По его словам, некоторые участки колеи данного маршрута проходят по очень низким местам, которые затапливаются после каждого значительного дождя или снегопада, а для преодоления этой проблемы требуется серьезная работа и значительные средства.

По словам чиновника, транспортники уже рассматривают возможность «подъема» колеи, но очевидно, что в обозримом будущем, там по прежнему придется после каждой непогоды заменять трамваи автобусами. Они, хоть и работают по трамвайному тарифу, но к сожалению, не в состоянии полностью повторить трамвайный маршрут.