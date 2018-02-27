Коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме

Сегодня, 2 марта 2018 года, в Одессе сохраняется снежная погода. Сотрудники коммунальных служб в круглосуточном режиме продолжают работы по очистке дорог и вывозу снега.

Минувшей ночью сотрудники коммунального предприятия «Городские дороги» выполняли работы по расчистке дорог и вывозу снега с улиц города в Буферный пруд. В работах было задействовано 90 единиц техники.



По состоянию на 9:00 часов утра данные работы продолжаются, на улицах Одессы работает 62 единицы спецтехники предприятия. Во избежание возможных проблем сотрудники КП «Городские дороги» расчищают решетки ливневок от снега, что талая вода в период потепления беспрепятственно уходила с улиц города в ливневые коллекторы.



Сотрудники КП «ЖКС» также продолжают выполнять работы по расчистке от снега и посыпке песчано-солевой смесью тротуаров, остановочных комплексов, внутриквартальных проездов и т.д.



В работах по уборке территорий от снега принимают участие 1726 сотрудника предприятий, задействовано 30 единиц техники.



Выполнение данных работ находится на постоянном контроле первого заместителя Одесского городского головы Анатолия Орловского.