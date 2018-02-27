Пропавшего в Беляевке мальчика нашли на вокзале в Одессе

Как сообщили в пресс-службе полиции, в Беляевский райотдел поступило сообщение от обеспокоенной матери о том, что ее 10-летний сын ушел в аптеку и не вернулся.

Правоохранители начали поиски ребенка: разослали ориентировки, опрашивали прохожих и проверяли заведения, куда мог пойти школьник.

В результате мальчика обнаружили на железнодорожном вокзале в Одессе.

Выяснилось, что ребенок, купив лекарства в аптеке, пошел на остановку. Там он сел в автобус и отправился в Одессу. В городе пошел на железнодорожный вокзал, где прогуливался по перрону и наблюдал за поездами.

Там его и нашли полицейские. Беглеца доставили в отдел полиции, с ним провели воспитательную беседу и передали родителям.