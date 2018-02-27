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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Будьте бдительны! Одесский рыбоохранный патруль предостерегает любителей зимней рыбалки

Категория: Новости

  Одесский рыбоохранный патруль предостерегает любителей зимней рыбалки – выход на нынешний последний лед опасен. Необходимо соблюдать максимальную осторожность.

Рыбоохрана рассуждает резонно. Несмотря на достаточно серьезные морозы последних дней (при таких минусовых показателях в январе лед на водоемах под Одессой сразу укрепился), проверка показывает, что сегодня ледовое покрытие очень непрочное.

Всё дело в снеге, который не дал ему укрепиться. Никакой аномалии нет. Под снегом всего-навсего тонкий непрочный, рыхлый слой льда и вода, а кое-где снег просто накрыл только воду! Вот и вся «зимняя» специфика первых дней весны. Будьте бдительны!


Источник: Рупор Одессы



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