Будьте бдительны! Одесский рыбоохранный патруль предостерегает любителей зимней рыбалки

Одесский рыбоохранный патруль предостерегает любителей зимней рыбалки – выход на нынешний последний лед опасен. Необходимо соблюдать максимальную осторожность.

Рыбоохрана рассуждает резонно. Несмотря на достаточно серьезные морозы последних дней (при таких минусовых показателях в январе лед на водоемах под Одессой сразу укрепился), проверка показывает, что сегодня ледовое покрытие очень непрочное.

Всё дело в снеге, который не дал ему укрепиться. Никакой аномалии нет. Под снегом всего-навсего тонкий непрочный, рыхлый слой льда и вода, а кое-где снег просто накрыл только воду! Вот и вся «зимняя» специфика первых дней весны. Будьте бдительны!