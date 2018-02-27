В Одессе в пунктах обогрева зафиксировано посещение более 700 человек

По состоянию на 10:00 2 марта 2018 года в двух пунктах обогрева - в Преображенском парке (с ул. Мечникова) и по ул. Жолио-Кюри, 29 а -зафиксировано посещение более 700 человек.

Данные пункты были открыты 26 февраля согласно распоряжению Одесского городского головы.

Данные пункты устанавливаются ежегодно с целью организации мероприятий по предупреждению случаев переохлаждения людей, в первую очередь малозащищенных слоев населения. Людям, обратившимся в пункты обогрева, предоставляется питание и, в случае необходимости, медицинская помощь.

Пункты продолжат свою работу до нормализации погодных условий в Одессе.