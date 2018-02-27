Сегодня с утра в Одессе произошло уже шесть ДТП

Об этом сообщает Патрульная полиция. По сообщению ведомства, по два ДТП произошло на территории Приморского, Малиновского и Суворовского районов. К счастью, обошлось без пострадавших и в ходе этих происшествий автомобили получили только технические повреждения. По имеющимся данным, во всех случаях виновники столкновений утрачивали контроль за автомобилями. По мнению экспертов, в первую очередь потому, что «…неправильно рассчитали безопасный скоростной режим в сложившихся погодных условиях!»