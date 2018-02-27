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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Нерадивых предпринимателей будут штрафовать за неубранные сосульки

Категория: Новости


Нерадивых предпринимателей будут штрафовать за неубранные сосульки

  Об этом решении городских властей опубликовано на сайте горсовета. Согласно публикации, штрафы будут составлять от восемьсот пятидесяти до тысячи семисот гривен и будут взиматься с владельцев торговых точек и помещений, с крыш и карнизов которых не будут своевременно убраны сосульки.

Городские власти напоминают, что при резком повышении температуры, которое происходит в последние дни и будет , согласно прогнозам, происходить еще , как минимум , до середины месяца резко возрастает опасность образования обрушения ледяных наростов. Они представляют реальную опасность не только для здоровья, но и для жизни прохожих.

Напомним, что согласно статистике, случаи гибели людей от падения сосулек отмечаются в Украине ежегодно.



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