Нерадивых предпринимателей будут штрафовать за неубранные сосульки

Об этом решении городских властей опубликовано на сайте горсовета. Согласно публикации, штрафы будут составлять от восемьсот пятидесяти до тысячи семисот гривен и будут взиматься с владельцев торговых точек и помещений, с крыш и карнизов которых не будут своевременно убраны сосульки.

Городские власти напоминают, что при резком повышении температуры, которое происходит в последние дни и будет , согласно прогнозам, происходить еще , как минимум , до середины месяца резко возрастает опасность образования обрушения ледяных наростов. Они представляют реальную опасность не только для здоровья, но и для жизни прохожих.

Напомним, что согласно статистике, случаи гибели людей от падения сосулек отмечаются в Украине ежегодно.