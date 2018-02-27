Новые подробности убийства на улице Средней

Как мы сообщали ранее, в ночь на 28 февраля в квартире дома на улице Средней нашли обезглавленное тело 29-летней женщины. О страшной находке сообщили родители погибшей.

Дочь не отвечала на телефонные звонки, поэтому родители приехали к ней домой, двери никто не открыл, хотя в квартире горел свет и работал телевизор.

«Обнаружили ее на полу oбeзглавленную. И накрытую полотенцем. Там все было в кpoви», — рассказал отец убитой.

Квартира была на сигнализации, однако девушка не нажала кнопку вызова охраны — не успела или не почувствовала опасности. Замки в дверях целые, поэтому можно предположить, что хозяйка сама впустила убийцу, зная его.

Помимо преступника, пoлиция ищет также пропавшую гoлoву убитой женщины. Информация о том, что ее обнаружили на одной из соседних улиц, не подтвердилась.

По данным правоохранителей, из квартиры исчезли ценные вещи и деньги, но следователи не спешат подозревать ограбление — считают, что это, возможно, способ сбить их со следа.

«Обстановка в квартире нарушена, но такие вещи, как мобильный телефон, вещи в женской сумочке — присутствовали. Возможно, этим бардаком просто скрывались истинные мотивы», — пояснил прокурор Одесской области Олег Жученко.

Следователи говорят, что они провели достаточно объемную работу по установлению всех камер видеофиксации вблизи места преступления и изъятия видеозаписей. Поэтому правоохранители надеются уже в ближайшее время установить личность убийцы и узнать обо всех обстоятельствах этого жуткого преступления.