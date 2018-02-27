В Одессе возбудили шесть уголовных дел за отклонение от службы

Одесские правоохранители занесли деланные в ЕРДР по поводу уклонения от срочной военной службы. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал военный комиссар Одесского областного военного комиссариата Юрий Беляков. По его словам, всего в регионе разыскивается 18 тысяч человек.

При этом за уклонения от срочной службы к админответственности привлечено 397 человек.

Если призывники не пришли, то на них открываются уголовные дела. Мы просим, чтобы они подумали и не боялись приходить в военкомат. Призывников не отправляют в зону АТО, — отметил он.

По словам зампреда Одесской облгосадминистрации Александра Терещука, в скором времени проведут совместную встречу с силовиками для того, чтобы правоохранители активнее проводили розыскные мероприятия по уклонистам.