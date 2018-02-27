Движение по дорогам государственного значения области практически восстановлено

Об этом сообщает ГСЧС. Напомним, что накануне из-за сильных снежных заносов было ограничено движение по многим дорогам области, а на отдельных участках - и вовсе перекрыто.

Однако по информации губернатора, уже к вечеру было восстановлено движение по большей части трасс государственного значения.

Тогда глава региона пообещал, что если погода позволит, то движение будет восстановлено по всем основным дорогам уже на следующий день. По данным дорожников, в очистке от снега дорожной сети области были задействованы более ста единиц техники и около двухсот человек личного состава.

Кроме того, эпизодически к работам привлекались и около двухсот единиц техники коммунальных предприятий и сельхозпроизводителей.